Фото: в Шебекино подорвались на мине три оккупанта и оператор пропагандистского канала "Россия 24" (росСМИ)

В российском городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались три оккупанта и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.