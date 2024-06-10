ua en ru
Пн, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Шебекино подорвались на мине три оккупанта и оператор пропагандистского канала "Россия 24"

Шебекино, Белгородская область, Понедельник 10 июня 2024 15:41
UA EN RU
В Шебекино подорвались на мине три оккупанта и оператор пропагандистского канала "Россия 24" Фото: в Шебекино подорвались на мине три оккупанта и оператор пропагандистского канала "Россия 24" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В российском городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались три оккупанта и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, сотрудник пропагандистского телеканала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Сейчас врачи проводят операцию.

Кроме него, пострадали трое так называемых "бойцов самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.

Взрывы в Белгородской области

Напомним, вчера, 9 июня, в Белгородской области России вспыхнул мощный пожар. В сети заявляли о "прилете" по складу боеприпасов российских войск.

Также недавно дрон-камикадзе попал в здание администрации Грайворонского городского округа в Белгородской области. Из-за этого пострадал местный чиновник.

Кроме того, 6 июня дроны ГУР атаковали нефтебазу в Белгородской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область Война в Украине
NEWS
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
DAILY
Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет