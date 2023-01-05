Щось удумали? Путін доручив Шойгу припинити вогонь на Різдво

Так, Путін доручив запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

"З огляду на звернення найсвятішого патріарха Кирила, доручаю міністру оборони РФ ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - повідомили у пресслужбі Кремля.

При цьому диктатор закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на Різдво.

"Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", - заявив Путін.

Нагадаємо, сьогодні патріарх Кирило закликав Росію та Україну припинити вогонь та встановити різдвяне перемир'я.

На заклик патріарха відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою та елементом пропаганди.