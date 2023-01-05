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Что-то удумали? Путин поручил Шойгу прекратить огонь на Рождество

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

"Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны РФ ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине", - сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом диктатор призвал Украину также ввести режим прекращения огня на Рождество.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - заявил Путин.

Напомним, сегодня патриарх Кирилл призвал Россию и Украину прекратить огонь и установить рождественское перемирие.

На призыв патриарха отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды.

Добавим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

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