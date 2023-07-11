Щонайменше 14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна, - Данілов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, у військах РФ є багато командирів, які симпатизують Пригожину. Крім того, вони не хочуть продовжувати йти за диктатором Володимиром Путіним.

Він уточнив, що наразі йому відомо про 14 російських генералів, які підтримують ватажка ПВК "Вагнера".

Окрім того, журналісти Reuters поспілкувались з росіянами, які були свідками заколоту "вагнерівців". За даними видання, люди підтримують Пригожина.

Зокрема, мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М-4 в напрямку Москви й в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору "вагнерівцям", і що значна кількість людей в місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам.

"Кого нам ще підтримувати? Хоч одна гідна людина, яка не злякалася", - заявила одна з місцевих мешканок у Москві.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, кілька тижнів тому засновник групи найманців "Вагнера" Євген Пригожин очолив військовий заколот російського військового керівництва, та пішов маршем на Ростов-на-Дону, а потім і на Москву.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.

А 10 липня з'явилась інформація, що Пригожин зустрівся з Путіним, також на зустрічі були присутні командири "Вагнера" та путінські силовики. Тоді російський президент заявив, що "вислухав пояснення" від найманців та запропонував їм "варіанти працевлаштування та бойового застосування".