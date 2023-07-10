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Пригожин разом із ватажками "Вагнера" приходив до Путіна до Кремля, - Libération

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Україна, Понеділок 10 липня 2023 11:30
Пригожин разом із ватажками "Вагнера" приходив до Путіна до Кремля, - Libération Фото: Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Євген Пригожин разом із ватажками "Вагнера" зустрічався з Володимиром Путіним. На переговорах у Кремлі були присутні путінські силовики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на французьку газету Libération.

За даними джерел видання, Пригожин приходив до Кремля ще 1 липня, а на зустрічах його супроводжували ватажки групи. На цій зустрічі також були дуже лояльний до президента глава Росгвардії Віктор Золотов і голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Бунт Пригожина

Засновник групи найманців "Вагнера" Євген Пригожин очолив військовий заколот наприкінці червня.

Бійці "Вагнера" 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, покинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з 1999 року.

Люди вітали найманців Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Силовики або мовчали, або робили двозначні заяви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

З того часу надходить різна інформація про місцезнаходження Пригожина. Лукашенко 6 червня заявив, що Пригожина немає в Білорусі, оскільки той "перебуває в Пітері, можливо, до Москви поїхав".

Дані незалежного "Левада-центру" свідчать, що заколот Пригожина не позначився на рейтингу Путіна. За даними відкритого питання (респондентів просили самим назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють), у червні рівень довіри Володимиру Путіну не змінився і склав 42%.

Зі значних змін соціологи відзначають зниження рейтингу Євгена Пригожина з 4% до 2% (який тепер перебуває на межі вибуття з десятки найбільш популярних політиків).

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Євген Пригожин
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