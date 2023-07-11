ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как минимум 14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина, - Данилов

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 12:16
Как минимум 14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина, - Данилов Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России не менее 14 генералов поддерживают главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в войсках РФ есть много командиров, симпатизирующих Пригожину. Кроме того, они не хотят продолжать следовать диктатору Владимиру Путину.

Он уточнил, что сейчас ему известно о 14 российских генералах, поддерживающих главаря ЧВК "Вагнера".

Кроме того, журналисты Reuters пообщались с россиянами, которые были свидетелями мятежа "вагнеровцев". По данным издания, люди поддерживают Пригожина.

В частности, жители российского гарнизонного города Богучар, лежащего на трассе М-4 в направлении Москвы и в котором дислоцируется российская военная часть, рассказали, что военные не оказывали никакого сопротивления "вагнеровцам", и что значительное количество людей в городе, в том числе военнослужащие, симпатизировали мятежникам

"Кого нам еще поддерживать? Хотя один достойный человек не испугался", - заявила одна из местных жительниц в Москве.

Бунт Пригожина

Напомним, несколько недель назад основатель группы наемников "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил военный мятеж российского военного руководства и пошел маршем на Ростов-на-Дону, а затем и на Москву.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

А 10 июля появилась информация, что Пригожин встретился с Путины, также на встрече присутствовали командиры "Вагнера" и путинские силовики. Тогда российский президент заявил, что "выслушал объяснения" от наемников и предложил им "варианты трудоустройства и боевого применения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО