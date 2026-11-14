"Щонайменше 1000 людей": Лубінець розкрив деталі найбільшого обміну полоненими між Україною і РФ

За словами омбудсмана, щойно з'явилася офіційна інформація про проведення масштабного обміну, він одразу зателефонував російській колезі - Яні Лантратовій.

"Я поставив запитання: остаточна цифра у вас є, там доведена, скажімо так? На що отримав відповідь, що не менше ніж 1000, але ми повинні працювати, щоб цифра була якомога більшою. Дійдемо до 1500 - буде 1500. Буде 1200 - буде 1200", - наголосив Лубінець.

Крім того, Лубінець виступив із власною ініціативою: запропонував, щоб серед звільнених із полону були як військовополонені, так і цивільні.

"На що одразу отримав відповідь, що російська сторона готова опрацьовувати, зокрема, і такий запит", - зауважив омбудсман.