"Щонайменше 1000 людей": Лубінець розкрив деталі найбільшого обміну полоненими між Україною і РФ

У межах наступного обміну полоненими між Україною та Росією, який стане наймасштабнішим за весь час війни, додому повернуться щонайменше 1000 українців.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами омбудсмана, щойно з'явилася офіційна інформація про проведення масштабного обміну, він одразу зателефонував російській колезі - Яні Лантратовій.
"Я поставив запитання: остаточна цифра у вас є, там доведена, скажімо так? На що отримав відповідь, що не менше ніж 1000, але ми повинні працювати, щоб цифра була якомога більшою. Дійдемо до 1500 - буде 1500. Буде 1200 - буде 1200", - наголосив Лубінець.
Крім того, Лубінець виступив із власною ініціативою: запропонував, щоб серед звільнених із полону були як військовополонені, так і цивільні.
"На що одразу отримав відповідь, що російська сторона готова опрацьовувати, зокрема, і такий запит", - зауважив омбудсман.
13 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що незабаром відбудеться найбільший обмін полоненими між Україною та РФ.
Раніше він розповідав, що Київ і Москва можуть це зробити за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500".
Згодом стало відомо, що американська влада вже розпочала підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ.
Активно до цього процесу залучені спецпредставники президента США - Стів Віткофф і Джаред Кушнер.