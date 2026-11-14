Команда Трампа розпочала підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ

Спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер розпочали роботу над підготовкою найбільшого з початку війни обміну полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду заступника прессекретаря Білого дому Анни Келлі у соцмережі Х.

Вона наголосила, що цього тижня Віткофф і Кушнер провели історичний тристоронній раунд в Абу-Дабі, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним, а також забезпечили участь європейських партнерів у майбутніх обговореннях.

Однак тепер розпочато роботу над подією, яка може стати наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"За дорученням президента Трампа, Стів Віткофф і Джаред Кушнер активно працювали з обома сторонами російсько-української війни, щоб остаточно покласти край цьому конфлікту... і почали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненим за час війни", - йдеться в публікації.

Резюмуючи Келлі, додала, що це "обнадійливий прогрес на шляху до миру".