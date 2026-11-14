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Команда Трампа розпочала підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ

07:30 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
Команда Трампа розпочала підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ Фото: Джаред Кушнер та Стів Уіткофф (РБК-Україна)
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Спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер розпочали роботу над підготовкою найбільшого з початку війни обміну полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду заступника прессекретаря Білого дому Анни Келлі у соцмережі Х.

Вона наголосила, що цього тижня Віткофф і Кушнер провели історичний тристоронній раунд в Абу-Дабі, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним, а також забезпечили участь європейських партнерів у майбутніх обговореннях.

Однак тепер розпочато роботу над подією, яка може стати наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"За дорученням президента Трампа, Стів Віткофф і Джаред Кушнер активно працювали з обома сторонами російсько-української війни, щоб остаточно покласти край цьому конфлікту... і почали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненим за час війни", - йдеться в публікації.

Резюмуючи Келлі, додала, що це "обнадійливий прогрес на шляху до миру".

Обмін полоненими

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером в Ірландії заявив, що готується найбільший обмін полоненими з початку війни. Він наголосив, що домовленість про такий обмін підтвердили вже і в Росії, і в США.

Ще кілька днів тому Зеленський уточнював, що сторони обговорюють обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

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