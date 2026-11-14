Лубинец раскрыл детали самого большого обмена пленными между Украиной и РФ

По словам омбудсмана, как только появилась официальная информация о проведении масштабного обмена, он сразу позвонил российской коллеге - Яне Лантратовой.

"Я задал вопрос: окончательная цифра у вас есть, подтверждена, скажем так? На что получил ответ, что не менее 1000, но мы должны работать, чтобы цифра была как можно больше. Дойдем до 1500 - будет 1500. Будет 1200 - будет 1200", - подчеркнул Лубинец.

Кроме того, Лубинец выступил с собственной инициативой: предложил, чтобы среди освобожденных из плена были как военнопленные, так и гражданские.

"На что сразу получил ответ, что российская сторона готова прорабатывать в том числе и такой запрос", - отметил омбудсман.