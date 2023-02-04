Щомісячні виплати ВПО: хто і скільки може отримати

У 2023 році для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги. Держава виплачує громадянам, які, зокрема, були змушені залишити свої будинки через бойові дії від 2 до 3 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Такий документ можна оформити за допомогою програми "Дія". Також

Де можна відкрити статус ВПО?

Право на виплати цього року мають такі категорії:

Грошова допомога від держави у розмірі 3 тисячі гривень виплачується дітям та особам з інвалідністю, 2 тисячі гривень - платять решті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні тестують підсистему пошуку внутрішньо переміщених осіб та їхніх потреб. Її планували запустити до кінця січня.

Також повідомлялося, що в Україні поки що не планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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