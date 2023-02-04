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Ежемесячные выплаты ВПЛ: кто и сколько может получить

Фото: в 2023 году в Украине автоматически продолжаются выплаты для ВПЛ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В 2023 году для внутренне перемещенных лиц автоматически продолжаются выплаты ежемесячного денежного пособия. Государство выплачивает гражданам, которые, в частности, были вынужены покинуть свои дома из-за боевых действий, от 2 до 3 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Денежное пособие от государства в размере 3 тысяч гривен выплачивается детям и лицам с инвалидностью, 2 тысячи гривен - платят всем остальным.

Право на выплаты в этом году имеют следующие категории:

  • лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ;
  • лица, имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Дія";
  • лица, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных агрессией РФ;
  • лица, получавшие ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;
  • лица, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Где можно откріть статус ВПЛ?

Такой документ можно оформить с помощью приложения "Дія". Также

Напомним, ранее мы писали, что в Украине тестируют подсистему поиска внутренне перемещенных лиц и их потребностей. Ее планировали запустить до конца января.

Также сообщалось, что в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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