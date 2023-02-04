Ежемесячные выплаты ВПЛ: кто и сколько может получить

В 2023 году для внутренне перемещенных лиц автоматически продолжаются выплаты ежемесячного денежного пособия. Государство выплачивает гражданам, которые, в частности, были вынужены покинуть свои дома из-за боевых действий, от 2 до 3 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Денежное пособие от государства в размере 3 тысяч гривен выплачивается детям и лицам с инвалидностью, 2 тысячи гривен - платят всем остальным.
Право на выплаты в этом году имеют следующие категории:
Где можно откріть статус ВПЛ?
Такой документ можно оформить с помощью приложения "Дія". Также
Напомним, ранее мы писали, что в Украине тестируют подсистему поиска внутренне перемещенных лиц и их потребностей. Ее планировали запустить до конца января.
Также сообщалось, что в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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