В Україні тестують систему для пошуку ВПО та їх потреб: чим вона допоможе

В Україні тестують підсистему пошуку внутрішньо переміщених осіб та їх потреб. Її планують запустити до кінця січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Підсистему Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб "Інформаційно-пошукова система" розроблено та впроваджено Державним підприємством "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики" за підтримки проекту Ради Європи.

Вона є механізмом багатофакторного параметричного пошуку інформації ВПО з інструментом гнучкого формування результатів відбору.

"Система суттєво удосконалила процес пошуку ВПО на районному, регіональному та центральному рівнях, розширила його критерії та відобразила результати з підсумком та можливістю його вивантаження для використання в роботі", - розповів заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Костянтин Кошеленко.

Також за допомогою ІПС став можливим пошук та відбір інформації про потреби ВПО: продуктові набори, зимовий одяг чи взуття, влаштування дітей до школи чи садка, лікування та реабілітаційні заходи.

Крім того, працівники органів соціального захисту населення та зацікавлені центральні органи виконавчої влади тепер можуть здійснювати в базі ВПО онлайн пошук інформації про внутрішньо переміщених осіб за 42 реквізитами та їх довільну комбінацію, наприклад:

за даними довідки ВПО;

за адресним місцем проживання;

за місцем реєстрації;

за соціальним статусом;

за наявності інвалідності та інших критеріїв.

Як зазначив Кошеленко, систему вже тестують у 10 районах Києва і до кінця січня її буде впроваджено на всій території України.