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В Україні вирішили поки не проводити масові перевірки місць проживання ВПО

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Субота 24 грудня 2022 10:20
В Україні вирішили поки не проводити масові перевірки місць проживання ВПО Фото: в Україні вирішили поки не проводити масові перевірки місць проживання ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні поки що не планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

За словами віце-прем'єрки Ірини Верещук, держава зобов'язана проконтролювати цільове використання коштів. Проте уряд не хоче постійно перевіряти людей та помилково позбавляти їх допомоги.

"Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв'язком, люди не повинні стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність місця проживання. Має чітко визначити підстави, за якими допускається проведення перевірок", - зазначила вона.

Так, за підсумками наради у Мінреінтеграції було ухвалено рішення, що перевірки місця проживання ВПО проводитимуться виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги.

Про це громадян мають проінформувати телефоном. У всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх переселенців не допускається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного року внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомогу від держави.

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Внутрішньо переміщені особи
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