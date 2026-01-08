Щодня близько 50 зіткнень: Сирський розповів про бої в районі Покровська

Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найскладнішою. Щодня там фіксується близько 50 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram .

Генерал розповів, що він працює у військових частинах, які виконують бойові завдання в районі Покровська та Мирнограда.

За його словами, росіяни намагаються посилювати тиск на позиції українських захисників, перекидають додаткові резерви та шукають можливості для просування. Ворог постійно проводить інфільтраційні дії та штурми.

"Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська перебуває під нашим контролем. Зупиняємо противника в Мирнограді. Ведемо активну оборону", - сказав головнокомандувач.

Сирський уточнив завдання командирам армійських корпусів і бригад. Він визначив комплекс конкретних кроків щодо підвищення стійкості оборони, забезпечення безперебійної роботи ключових логістичних маршрутів, які безпосередньо впливають на постачання боєприпасів і підкріплення для наших воїнів.

Головне завдання - підтримує бойові спроможності та берегти життя українських воїнів.

Як зазначив генерал, бої на Покровському напрямку відбуваються з високою динамікою та інтенсивністю, але українські захисники діють рішуче та професійно. Вони демонструють силу, витримку та злагодженість.