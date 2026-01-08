Каждый день около 50 столкновений: Сырский рассказал о боях в районе Покровска
Оперативная обстановка на Покровском направлении остается самой сложной. Каждый день там фиксируется около 50 боестолкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.
Генерал рассказал, что он работает в военных частях, которые выполняют боевые задачи в районе Покровска и Мирнограда.
По его словам, россияне пытаются усиливать давление на позиции украинских защитников, перебрасывают дополнительные резервы и ищут возможности для продвижения. Враг постоянно проводит инфильтрационные действия и штурмы.
"Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение противника и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска находится под нашим контролем. Останавливаем противника в Мирнограде. Ведем активную оборону", - сказал главнокомандующий.
Сырский уточнил задачи командирам армейских корпусов и бригад. Он определил комплекс конкретных шагов по повышению устойчивости обороны, обеспечению бесперебойной работы ключевых логистических маршрутов, непосредственно влияющих на поставку боеприпасов и подкрепление для наших воинов.
Главная задача - поддерживает боевые возможности и беречь жизни украинских воинов.
Как отметил генерал, бои на Покровском направлении проходят с высокой динамикой и интенсивностью, но украинские защитники действуют решительно и профессионально. Они демонстрируют силу, выдержку и слаженность.
Украинские воины отбили штурм под Покровском
Напомним, вчера, 7 января, стало известно, что подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ сорвали массированный российский штурм на Покровском направлении.
По данным командования ДШВ, противник атаковал с применением танков, бронемашин и живой силы, однако благодаря слаженной работе инженеров, артиллерии и подразделений беспилотных систем наступление было отбито.
В ходе боев российские войска понесли значительные потери. Было уничтожено два танка, две бронемашины и не только.