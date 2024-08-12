Щодня до 50 КАБів. В Сумській ОВА попередили про посилення авіаударів Росією

"Обстріли, нальоти, сьогодні інтенсивність їхня значно зросла, якщо порівнювати у червні, липні, то сьогодні фіксуємо збільшення авіаційних ударів, застосовуються керовані авіаційні бомби (КАБ)...", - заявив Артюх.

Голова ОВА додав, що обстріли, є основною ознакою ситуації в області. Зокрема їх інтенсивність за добу тримається на рівні від 40 до 50 КАБів, які застосовуються проти прикордонних громад.

"Станом на сьогодні у нас кілька варіантів і способів евакуації. Рік тому в липні ми оголосили евакуацію зі 115 населених пунктів 5-кілометрової зони. Сьогодні ця евакуація продовжується. Крім того, ми оголосили обов’язкову евакуацію і примусову, яка стосується родин із дітьми Середино-Будської та Великописарівської громад", - додав він.

Евакуація у Сумській області

Від початку повномасштабного вторгнення Сумська область регулярно перебуває під обстрілами росіян. Внаслідок цього в низці населених пунктів регіону почали оголошувати примусову евакуацію.

7 серпня Артюх заявив, що у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району буде проведена обов'язкова евакуація населення. Згідно з попередніми підрахунками, в рамках евакуації, є потреба транспортування у безпечні місця близько 20 тисячі людей.