Щоби зрозуміти українців. Італійців на годину на день просять відключати газ та світло

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала громадян країни на одну годину на день відключати газ та електрику на знак солідарності з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Щоб зрозуміти, що переживають українці, я прошу всіх італійців відключати всі джерела енергії на годину на день", - закликала Мелоні.
Як пише видання, з жовтня РФ активізувала ракетні та безпілотні атаки в Україну, вдаривши по критично важливій інфраструктурі та залишивши частину країни без електрики.
Як повідомлялось, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні висловила бажання здійснити візит до України, який може відбутися на початку 2023 року.
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