Щоби зрозуміти українців. Італійців на годину на день просять відключати газ та світло

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала громадян країни на одну годину на день відключати газ та електрику на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Щоб зрозуміти, що переживають українці, я прошу всіх італійців відключати всі джерела енергії на годину на день", - закликала Мелоні.

Як пише видання, з жовтня РФ активізувала ракетні та безпілотні атаки в Україну, вдаривши по критично важливій інфраструктурі та залишивши частину країни без електрики.