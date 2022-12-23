RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чтобы понять украинцев. Итальянцев на час в день просят отключать газ и свет

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала граждан страны на один час в день отключать газ и электричество в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на час в день", - призвала Мелони.

Как пишет издание, с октября РФ активизировала ракетные и беспилотные атаки в Украину, ударив по критически важной инфраструктуре и оставив часть страны без электричества.

Как сообщалось, премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила желание совершить визит в Украину, который может состояться в начале 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италиявимкнення світлаГаз