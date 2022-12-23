Чтобы понять украинцев. Итальянцев на час в день просят отключать газ и свет

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала граждан страны на один час в день отключать газ и электричество в знак солидарности с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на час в день", - призвала Мелони.
Как пишет издание, с октября РФ активизировала ракетные и беспилотные атаки в Украину, ударив по критически важной инфраструктуре и оставив часть страны без электричества.
Как сообщалось, премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила желание совершить визит в Украину, который может состояться в начале 2023 года.
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