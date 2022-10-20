UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Щоб жити "спокійно". Лукашенко запропонував білорусам "стиснути зуби" і робити, що він каже

Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко назвав умову, за якої білоруси зможуть жити "тихо та спокійно" і навіть "діток своїх купати у теплій воді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

При цьому він пропонує білорусам та інший шлях. У разі непокори та незгоди з думкою диктатора, на громадян чекає тільки варіант - "пройти через біду".

"Хочете через біду пройти - будь ласка. Прапор у руки і йдіть. Хочете, щоб було тихо і спокійно, щоб вранці і ввечері, якщо не самим у душ сходити (хоча, думаю, всі мають таку можливість), так хоч діток своїх викупати в теплій воді, щоб тепло в будинку було, щоб газ, нафта та інше було, щоб було вранці та ввечері чогось перекусити, поїсти, одягнутися у щось, якщо ви цього хочете (це теж варіант), тоді зуби стиснули і вперед, робіть те, що я вам говорю", - сказав він під час наради з питань зміни законодавства.

Як повідомлялося, раніше Лукашенко заявляв, що Білорусі нібито загрожує ядерний удар із території Польщі, оскільки Варшава вже "домовилася" з Вашингтоном про розміщення відповідного озброєння на своїй території.

Також на тлі завершення сільськогосподарського року Лукашенко закликав "мобілізувати всіх" у Білорусі до збирання врожаю. Зокрема йдеться і про неповнолітніх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусь