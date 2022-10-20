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Чтобы жить "спокойно". Лукашенко предложил белорусам "сжать зубы" и делать, что он говорит

Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко назвал условие, при котором белорусы смогут жить "тихо и спокойно" и даже "деток своих купать в теплой воде".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

При этом он предлагает белорусам и другой путь. В случае неповиновения и несогласия с мнением диктатора, граждан ждет только вариант - "пройти через беду".

"Хотите через беду пройти - пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером, если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - сказал он во время совещания по вопросам изменения законодательства.

Как сообщалось, ранее Лукашенко заявлял, что Беларуси якобы угрожает ядерный удар с территории Польши, поскольку Варшава уже "договорилась" с Вашингтоном о размещении соответствующего вооружения на своей территории.

Также на фоне завершения сельскохозяйственного года Лукашенко призвал "мобилизовать всех" в Беларуси к сбору урожая. В частности, речь идет и о несовершеннолетних.

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Александр ЛукашенкоБеларусь