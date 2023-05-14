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Щоб завадити вступу в НАТО. Хакери РФ атакують Швецію під виглядом ісламістів, - ЗМІ

Фото: російські хакери скоюють кібератаки на Швецію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни під виглядом ісламістів здійснили серію скоординованих кібератак, спрямованих на те, щоб поставити під загрозу вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Північноатлантичному альянсі допускають, що вето на вступ Швеції не вийде здолати до саміту у Вільнюсі, що відбудеться на початку липня.

Ми також писали, що опозиція в Туреччині, на відміну від діючої влади, обіцяє швидко ратифікувати вступ Швеції в НАТО в разі перемоги

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