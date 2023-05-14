RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чтобы помешать вступлению в НАТО. Хакеры РФ атакуют Швецию под видом исламистов, - СМИ

Фото: российские хакеры совершают кибератаки в Швецию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне под видом исламистов осуществили серию скоординированных кибератак, направленных на то, чтобы поставить под угрозу вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, мы сообщали, что в Североатлантическом альянсе допускают, что вето на вступление Швеции не получится одолеть саммит в Вильнюсе, который состоится в начале июля.

Мы также писали, что оппозиция в Турции в отличие от действующей власти обещает быстро ратифицировать вступление Швеции в НАТО в случае победы

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияРоссийская Федерация