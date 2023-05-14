Чтобы помешать вступлению в НАТО. Хакеры РФ атакуют Швецию под видом исламистов, - СМИ

Напомним, мы сообщали, что в Североатлантическом альянсе допускают, что вето на вступление Швеции не получится одолеть саммит в Вильнюсе, который состоится в начале июля.

Мы также писали, что оппозиция в Турции в отличие от действующей власти обещает быстро ратифицировать вступление Швеции в НАТО в случае победы

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