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Щоб завадити допомозі. Росія розгорнула антиукраїнську кампанію в Польщі

Фото: росіяни хочуть завадити допомозі України від Польщі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Останніми днями у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, мета якої - спровокувати у поляків небажання допомагати Україні, заявила польська розвідка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника офісу координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина.

За словами Жарина, основне пропагандистське посилання кампанії зосереджено на тезі, що українці нібито становлять загрозу для польського суспільства.

"Виявлено спроби поширювати брехню про українців та їхнє перебування у Польщі, а також маніпулювання обставинами різних подій чи поширення інсинуацій. Мета цих дій - змусити поляків відмовитися від підтримки України", - пише представник розвідки.

Він додає, що спецслужби Польщі вважають на сьогодні пріоритетним завданням Кремля припинення допомоги, яку Захід надає Україні.

"Для цього Кремль використовує політичні, військові та пропагандистські заходи, бажаючи, щоб це призвело до ізоляції України", - констатує Жарин.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив: Росія своїми фейковими заявами про нібито плани Польщі анексувати Західну Україну намагається посіяти недовіру серед друзів.

Нагадаємо, ще 29 листопада подібні фейки почали поширювати у соцмережах. Тоді речник МЗС Польщі Лукаш Ясін заявив, що такі вкиди є черговою спробою розпалити суперечки між поляками та українцями.

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Польща