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Бажають посіяти недовіру. У Зеленського різко відреагували на вкид РФ про плани Польщі

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Київ, Середа 30 листопада 2022 16:42
Бажають посіяти недовіру. У Зеленського різко відреагували на вкид РФ про плани Польщі Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія своїми фейковими заявами про нібито плани Польщі анексувати Західну Україну намагається посіяти недовіру серед друзів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Заяви дивних спікерів Росії про "плани Польщі анексувати захід України" - чергова примітивна спроба Кремля посіяти недовіру серед друзів. Хто вірить, що це спрацює? Україна та Польща сміються з цих спроб. Разом. Є лише одна країна, яка знущається з міжнародного права, і ми знаємо її назву", - наголосив Подоляк.

Зазначимо, сьогодні, 30 листопада, начальник російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявляв, що Польща нібито готується до анексії Львівської, Івано-Франківської та частини Тернопільської областей.

Нагадаємо, ще вчора, 29 листопада, подібні фейки почали розповсюджувати у соцмережах. Тоді речник МЗС Польщі Лукаш Ясін заявив, що такі вкиди є черговою спробою розпалити суперечки між поляками та українцями.

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