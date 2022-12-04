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Чтобы помешать помощи. Россия развернула антиукраинскую кампанию в Польше

Фото: россияне хотят помешать помощи Украины от Польши (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В последние дни в Польше активизировалась информационная кампания, цель которой - спровоцировать у поляков нежелание помогать Украине, заявила польская разведка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя офиса координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.

По словам Жарина, основная пропагандистская ссылка кампании сосредоточена на тезисе, что украинцы якобы представляют угрозу для польского общества.

"Обнаружены попытки распространять ложь об украинцах и их пребывании в Польше, а также манипулирование обстоятельствами различных событий или распространение инсинуаций. Цель этих действий - заставить поляков отказаться от поддержки Украины", - пишет представитель разведки.

Он добавляет, что спецслужбы Польши считают сегодня приоритетной задачей Кремля прекращение помощи, которую Запад оказывает Украине.

"Для этого Кремль использует политические, военные и пропагандистские меры, желая чтобы это привело к изоляции Украины", - констатирует Жарин.

Недавно РБК-Украина сообщало, что советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил: Россия своими фейковыми заявлениями о якобы планах Польши аннексировать Западную Украину пытается посеять недоверие среди друзей.

Напомним, еще 29 ноября подобные фейки начали распространяться в соцсетях. Тогда представитель МИД Польши Лукаш Ясин заявил, что такие вбросы являются очередной попыткой разжечь споры между поляками и украинцами.

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Польша