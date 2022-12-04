Чтобы помешать помощи. Россия развернула антиукраинскую кампанию в Польше

По словам Жарина, основная пропагандистская ссылка кампании сосредоточена на тезисе, что украинцы якобы представляют угрозу для польского общества.

"Обнаружены попытки распространять ложь об украинцах и их пребывании в Польше, а также манипулирование обстоятельствами различных событий или распространение инсинуаций. Цель этих действий - заставить поляков отказаться от поддержки Украины", - пишет представитель разведки.

Он добавляет, что спецслужбы Польши считают сегодня приоритетной задачей Кремля прекращение помощи, которую Запад оказывает Украине.

"Для этого Кремль использует политические, военные и пропагандистские меры, желая чтобы это привело к изоляции Украины", - констатирует Жарин.