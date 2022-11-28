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У Польщі спростували чутки про "плани приєднати Західну Україну"

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Варшава, Понеділок 28 листопада 2022 18:44
У Польщі спростували чутки про "плани приєднати Західну Україну" Фото: у Польщі спростували чутки про "плани приєднати західну Україну" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чутки про те, що Варшава нібито готує проведення референдуму щодо приєднання Західної України, є фейковими. Їхня мета - посварити українців та поляків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Польщі Лукаша Ясіна у Twitter.

"Повідомлення щодо підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною", - зазначив він.

У Польщі спростували чутки про &quot;плани приєднати Західну Україну&quot;Фото: фейковий пост у соцмережі (twitter.com/RzecznikMSZ)

За словами Ясіна, всі фото та документи, які нібито мають підтверджувати такі твердження, є підробленими.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що білоруські офіційні органи вкотре мріють, що нібито "потоки біженців з України" намагаються прорватися до їхньої країни через Польщу. Проте Варшава спростувала такі вкиди.

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