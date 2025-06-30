Щоб не залишитися без врожаю: що обов'язково треба зробити у саду та на городі у липні

Спекотні липневі дні - це не лише час збору врожаю, а й період активного догляду за рослинами. У липні важливо не лише не втратити врожай, а й підготувати культури до наступних фаз росту.
РБК-Україна пояснює, що саме потрібно зробити в саду й на городі в середині літа.
Цього місяця дерева й кущі активно плодоносять, а отже, потребують пильного контролю, поливу й підживлення.
Основні роботи в саду:
Огляд дерев та кущів. Звертають увагу на плями на листі, пошкодження шкідниками чи викривлення пагонів. Чим раніше виявлена проблема - тим легше її усунути.
Профілактичні обробки. Важливо запобігти появі хвороб і шкідників - це зменшує потребу в інтенсивному лікуванні надалі.
Делікатне лікування. Якщо плоди скоро дозріють, використовують щадні методи захисту - біопрепарати, дозволені до самого збору врожаю.
Захист від птахів. Сітки, накривні матеріали й відлякувачі допомагають зберегти ягоди та плоди.
Полив. Об’єм води залежить від розміру дерева, але в середньому - 50–100 літрів під одне. Полив проводять не лише під стовбур, а й під кроною.
Догляд за ягодами. Особливо вологу потребує малина, що дозріває саме в липні. Поливають тільки під корінь, аби уникнути грибкових інфекцій.
Підживлення. Удобрюють дерева один-два рази на місяць, додаючи калій і азот. Якщо цьогорічний приріст пагонів менше 30 см - підживлення обов’язкове.
Також у липні збирають малину, смородину, агрус, вишню й інші ягоди. Важливо не допустити перезрівання, щоб уникнути осипання плодів і залучення ос. Якщо дерева рясно плодоносять, встановлюють підпори під гілки, аби уникнути їх переломів.
Город у липні потребує особливої уваги: активний ріст, спека й розвиток хвороб можуть вплинути на врожайність.
Що варто зробити:
Цибуля. Проводять регулярне розпушування й прополювання. Полив припиняють за 2-3 тижні до збору врожаю.
Томати. Формують кущі шляхом пасинкування. Для профілактики хвороб рослини обприскують натуральними засобами за кілька днів до збору.
Картопля. Захищають від хвороб і за потреби зволожують, якщо стоїть посуха - це підвищує врожайність.
Огірки. Полив проводять регулярно, не допускаючи пересихання. Збирають плоди часто, щоб стимулювати нове зав’язування.
Часник. Озимий часник у липні вже готовий до збору - його викопують і підвішують у провітрюваному місці.
Капуста. Ранні сорти прибирають, середні й пізні - підживлюють і захищають від шкідників. Суцвіття цвітної капусти прикривають від сонця листям або картоном.
Морква й буряк. Проріджують посадки, залишаючи між коренеплодами достатню відстань - до 4 см для моркви та до 13 см для буряка.
У другій половині місяця починають посів швидкорослих культур:
Ці рослини мають короткий період вегетації й встигають дати врожай до кінця сезону.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів Gardeners Path, Southern Living, "Порадниця".