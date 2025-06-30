Чтобы не остаться без урожая: что обязательно надо сделать в саду и на огороде в июле

Жаркие июльские дни - это не только время сбора урожая, но и период активного ухода за растениями. В июле важно не только не потерять урожай, но и подготовить культуры к следующим фазам роста.
РБК-Украина объясняет, что именно нужно сделать в саду и на огороде в середине лета.
В этом месяце деревья и кусты активно плодоносят, а значит, нуждаются в пристальном контроле, поливе и подкормке.
Основные работы в саду:
Осмотр деревьев и кустов. Обращают внимание на пятна на листьях, повреждения вредителями или искривление побегов. Чем раньше обнаружена проблема - тем легче ее устранить.
Профилактические обработки. Важно предотвратить появление болезней и вредителей - это уменьшает потребность в интенсивном лечении в дальнейшем.
Деликатное лечение. Если плоды скоро созреют, используют щадящие методы защиты - биопрепараты, разрешенные до самого сбора урожая.
Защита от птиц. Сетки, накрывные материалы и отпугиватели помогают сохранить ягоды и плоды.
Полив. Объем воды зависит от размера дерева, но в среднем - 50-100 литров под одно дерево. Полив проводят не только под ствол, но и под кроной.
Уход за ягодами. Особенно во влаге нуждается малина, созревающая именно в июле. Поливают только под корень, чтобы избежать грибковых инфекций.
Подкормки. Удобряют деревья один-два раза в месяц, добавляя калий и азот. Если нынешний прирост побегов меньше 30 см - подкормка обязательна.
Также в июле собирают малину, смородину, крыжовник, вишню и другие ягоды. Важно не допустить перезревания, чтобы избежать осыпания плодов и привлечения ос. Если деревья обильно плодоносят, устанавливают подпоры под ветви, чтобы избежать их переломов.
Огород в июле требует особого внимания: активный рост, жара и развитие болезней могут повлиять на урожайность.
Что стоит сделать:
Лук. Проводят регулярное рыхление и прополку. Полив прекращают за 2-3 недели до сбора урожая.
Томаты. Формируют кусты путем пасынкования. Для профилактики болезней растения опрыскивают натуральными средствами за несколько дней до сбора.
Картофель. Защищают от болезней и при необходимости увлажняют, если стоит засуха - это повышает урожайность.
Огурцы. Полив проводят регулярно, не допуская пересыхания. Собирают плоды часто, чтобы стимулировать новое завязывание.
Чеснок. Озимый чеснок в июле уже готов к сбору - его выкапывают и подвешивают в проветриваемом месте.
Капуста. Ранние сорта убирают, средние и поздние - подкармливают и защищают от вредителей. Соцветия цветной капусты прикрывают от солнца листьями или картоном.
Морковь и свекла. Прореживают посадки, оставляя между корнеплодами достаточное расстояние - до 4 см для моркови и до 13 см для свеклы.
Во второй половине месяца начинают посев быстрорастущих культур:
Эти растения имеют короткий период вегетации и успевают дать урожай до конца сезона.
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При написании материала использовались следующие источники: материалы с сайтов Gardeners Path, Southern Living, "Порадниця".