UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Щоб виїхати за кордон. У Росії почали продавати українські паспорти

Фото: у Росії почали продавати українські паспорти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На інтернет-сервісі для розміщення оголошень Avito.ru з'явилось оголошення про продаж паспортів громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Полігон медіа" та "Можемо пояснити".

Зазначається, що оголошення про продаж українських паспортів уже видалено.

ЗМІ повідомляють, що серійний номер на документі, який продавці відправляють покупцям як підтвердження, належить Луганській області. Продавці кажуть, що український паспорт дозволяє росіянам перетнути кордон із європейськими країнами.

"Попит невеликий, але він є", - повідомляють анонімні продавці. Вони кажуть, що оформлення українського паспорта коштує 80 тисяч рублів (24 тисячі гривень).

"Швидше за все, бланки та обладнання оформлення біометричних паспортів були вкрадені з Херсонської області. Але український уряд зафіксував номери загублених бланків для паспортів і передало їх європейським урядам, тож ці паспорти не працюватимуть", - сказало джерело "Можемо пояснити" в адміністрації Херсонської. області.

Український військовий експерт Роман Світан наголосив, що проросійські колаборанти вкрали дуже багато документів. У свою чергу український уряд зафіксував і передав номери викрадених бланків паспортів до країн Євросоюзу, за ними також неможливо буде в'їхати до Європи.

"Можливо, за цими паспортами можна буде в'їхати до Грузії чи азійських країн, але в Європі та Україні ці серійні номери вже позначені червоним", - сказав Світан. Також відомо про крадіжку українських купюр, номери яких також зафіксував уряд країни.

Як повідомлялося раніше, ЄС ухвалив рішення не визнавати російські паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Крім того, окупанти прискорюють паспортизацію на окупованих територіях України, вважаючи, що це виправдає захоплення цих регіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти Українивыезд за границу