Окупанти пришвидшують паспортизацію, аби виправдати свою присутність в Україні

Як засвідчує Центр, російські загарбники за 9 місяців окупації так і не змогли досягти того рівня паспортизації, якого від них вимагала їхня влада. Кількість власників російського паспорта на тимчасово окупованих територіях України дуже низька - десятки тисяч. За словами ЦНС, це просто посміховисько для мільйонного регіону, та ще й руйнує міфи про 99% підтримку місцевих мешканців на псевдореферендумі щодо входження до складу РФ.

Аби хоча б якимось чином підвищити кількість виданих російських паспортів, окупанти вдаються до створення жахливих умов життя у тимчасово захоплених регіонах, за яких без ворожого паспорту існування неможливе. Крім того, відсутність паспорта РФ може взагалі стати причиною фільтраційних заходів стосовно будь-кого.

До того ж, загарбники також видають паспорти евакуйованим у РФ українцям і вписують їх прізвища до відповідного реєстру, аби завищити кількість власників російських паспортів на півдні України.

"Тепер ворог ввів у регіоні пришвидшену видачу паспортів за 10 днів - для порівняння: видача перепустки на території вільної України займає місяць. Та це не змінює ситуації. Цього місяця у Херсонській області планують видати 7 тисяч паспортів, і не факт що план буде виконано", - повідомляє ЦНС.