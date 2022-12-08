ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС не визнаватиме паспорти РФ, видані на окупованій частині України та Грузії

Новость на русском →
ЄС, Четвер 08 грудня 2022 20:17
ЄС не визнаватиме паспорти РФ, видані на окупованій частині України та Грузії Фото: ЄС не визнаватиме паспорти РФ, видані на окупованій частині України та Грузії (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення не визнавати російські документи, видані на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення не приймати російські документи, що були видані на тимчасово окупованих територіях України та Грузії", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України та практику видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів. Воно враховує також одностороннє рішення РФ визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році.

Таким чином, російські документи на подорож не будуть прийматися як чинні документи для отримання віз або для перетину кордонів Шенгенської зони.

Повідомляється, що російські документи, видані таким чином, уже не визнаються або знаходяться на стадії невизнання у країнах ЄС.

"Прийняте сьогодні рішення покликане встановити спільний підхід, забезпечити належне функціонування зовнішніх кордонів та спільну візову політику, а також захистити безпеку країн-членів ЄС", - додали в Європейській раді.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в окупованому Скадовському районі Херсонської області працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. Окупанти змушують літніх людей отримувати громадянство Росії для отримання пенсій у відділеннях пошти.

Також раніше ми писали, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію жителів Мелітополя. За відмову від паспорту РФ загарбники погрожують людям звільненням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада Європи Евросоюз
NEWS
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни