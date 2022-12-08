ЄС не визнаватиме паспорти РФ, видані на окупованій частині України та Грузії

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення не визнавати російські документи, видані на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення не приймати російські документи, що були видані на тимчасово окупованих територіях України та Грузії", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України та практику видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів. Воно враховує також одностороннє рішення РФ визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році.

Таким чином, російські документи на подорож не будуть прийматися як чинні документи для отримання віз або для перетину кордонів Шенгенської зони.

Повідомляється, що російські документи, видані таким чином, уже не визнаються або знаходяться на стадії невизнання у країнах ЄС.

"Прийняте сьогодні рішення покликане встановити спільний підхід, забезпечити належне функціонування зовнішніх кордонів та спільну візову політику, а також захистити безпеку країн-членів ЄС", - додали в Європейській раді.