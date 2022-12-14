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Щоб виїхати за кордон. У Росії почали продавати українські паспорти

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Середа 14 грудня 2022 16:43
Щоб виїхати за кордон. У Росії почали продавати українські паспорти Фото: у Росії почали продавати українські паспорти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На інтернет-сервісі для розміщення оголошень Avito.ru з'явилось оголошення про продаж паспортів громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Полігон медіа" та "Можемо пояснити".

Зазначається, що оголошення про продаж українських паспортів уже видалено.

ЗМІ повідомляють, що серійний номер на документі, який продавці відправляють покупцям як підтвердження, належить Луганській області. Продавці кажуть, що український паспорт дозволяє росіянам перетнути кордон із європейськими країнами.

"Попит невеликий, але він є", - повідомляють анонімні продавці. Вони кажуть, що оформлення українського паспорта коштує 80 тисяч рублів (24 тисячі гривень).

"Швидше за все, бланки та обладнання оформлення біометричних паспортів були вкрадені з Херсонської області. Але український уряд зафіксував номери загублених бланків для паспортів і передало їх європейським урядам, тож ці паспорти не працюватимуть", - сказало джерело "Можемо пояснити" в адміністрації Херсонської. області.

Український військовий експерт Роман Світан наголосив, що проросійські колаборанти вкрали дуже багато документів. У свою чергу український уряд зафіксував і передав номери викрадених бланків паспортів до країн Євросоюзу, за ними також неможливо буде в'їхати до Європи.

"Можливо, за цими паспортами можна буде в'їхати до Грузії чи азійських країн, але в Європі та Україні ці серійні номери вже позначені червоним", - сказав Світан. Також відомо про крадіжку українських купюр, номери яких також зафіксував уряд країни.

Як повідомлялося раніше, ЄС ухвалив рішення не визнавати російські паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Крім того, окупанти прискорюють паспортизацію на окупованих територіях України, вважаючи, що це виправдає захоплення цих регіонів.

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