Чтобы уехать за границу. В России начали продавать украинские паспорта

На интернет-сервисе для размещения объявлений Avito.ru появилось объявление о продаже паспортов гражданина Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Полигон медиа" и "Можем объяснить".

Отмечается, что объявление о продаже украинских паспортов уже удалено.

СМИ сообщают, что серийный номер на документе, который продавцы отправляют покупателям в качестве подтверждения, принадлежит Луганской области. Продавцы говорят, что украинский паспорт позволяет россиянам пересечь границу с европейскими странами.

"Спрос небольшой, но он есть", - сообщают анонимные продавцы. Они говорят, что оформление украинского паспорта стоит 80 тысяч рублей (24 тысячи гривен).

"Скорее всего, бланки и оборудование оформления биометрических паспортов были украдены из Херсонской области. Но украинское правительство зафиксировало номера утерянных бланков для паспортов и передало их европейским правительствам, так что эти паспорта работать не будут", - сказал источник "Можем объяснить" в администрации Херсонской области.

Украинский военный эксперт Роман Свитан отметил, что пророссийские коллаборанты украли очень много документов. В свою очередь украинское правительство зафиксировало и передало номера похищенных бланков паспортов в страны Евросоюза, по ним также невозможно будет въехать в Европу.

"Возможно, по этим паспортам можно будет въехать в Грузию или азиатские страны, но в Европе и Украине эти серийные номера уже помечены красным", - сказал Свитан. Также известно о краже украинских купюр, номера которых тоже были зафиксированы правительством страны.

Как сообщалось ранее, ЕС принял решение не признавать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Кроме того, оккупанты ускоряют паспортизацию на оккупированных территориях Украины, полагая, что это оправдает захват ими этих регионов.

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