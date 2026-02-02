Щоб не відключили Starlink: як зареєструвати термінал через "Дію" або ЦНАП

Інструкція для фізичних осіб та ФОП

Подати заявку можна офлайн через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

1. Підготуйте дані терміналу:

KIT-номер (серійний номер на коробці);

UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;

Номер акаунта на порталі Starlink.

2. Необхідні документи:

Паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП).

3 Зверніться до ЦНАПу:

Процедура безоплатна, адміністратор прийме заяву і внесе дані до реєстру.

Важливо про ліміти:

Без фізичної наявності пристрою можна зареєструвати тільки один термінал.

Якщо ви принесете пристрої з собою для показу - до 3 терміналів на одну людину.

Інструкція для бізнесу (юридичних осіб)

Для компаній процедура повністю цифрова і проходить через портал "Дія".

Як подати заяву:

Авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) юридичної особи.

Оберіть послугу "Повідомлення про використання терміналів Starlink".

Внесіть технічні дані пристроїв (KIT-номер, UTID, номер облікового запису).

Підпишіть заяву КЕПом.

Ліміти для бізнесу:

До 10 терміналів - для звичайних компаній.

Без обмежень - для підприємств, що мають статус критично важливих.

Навіщо це потрібно

У відомстві пояснили, що створення білого списку (whitelist) є питанням безпеки та контролю зв'язку під час війни.Послуга почне працювати з 3 лютого 2026 року.

Процедура верифікації стосується лише цивільних користувачів та бізнесу. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. При цьому в Міноборони уточнили, що військові, які мають Starlink, зможуть зареєструвати дані про термінал у додатку "Армія+".

Начальники зв'язку або уповноважені повинні внести дані до системи DELTA.