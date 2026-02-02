Щоб не відключили Starlink: як зареєструвати термінал через "Дію" або ЦНАП

В Україні вводять "білий список" для терміналів Starlink. Це необхідно для того, щоб обладнання стабільно працювало в українців, але було заблоковано для російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
Подати заявку можна офлайн через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Для компаній процедура повністю цифрова і проходить через портал "Дія".
У відомстві пояснили, що створення білого списку (whitelist) є питанням безпеки та контролю зв'язку під час війни.Послуга почне працювати з 3 лютого 2026 року.
Процедура верифікації стосується лише цивільних користувачів та бізнесу. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. При цьому в Міноборони уточнили, що військові, які мають Starlink, зможуть зареєструвати дані про термінал у додатку "Армія+".
Начальники зв'язку або уповноважені повинні внести дані до системи DELTA.
Варто зауважити, що ті термінали, які не будуть зареєстровані, відключать.
Такі заходи запровадили, оскільки росіяни використовують Starlink на своїх безпілотниках, щоб обходити системи РЕБ і контролювати дрони в режимі реального часу.