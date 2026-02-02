Чтобы не отключили Starlink: как зарегистрировать терминал через "Дію" или ЦНАП

В Украине вводят "белый список" для терминалов Starlink. Это необходимо для того, чтобы оборудование стабильно работало у украинцев, но было заблокировано для российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Подать заявку можно офлайн через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Для компаний процедура полностью цифровая и проходит через портал "Дія".
В ведомстве объяснили, что создание белого списка (whitelist) является вопросом безопасности и контроля связи во время войны. Услуга заработает с 3 февраля 2026 года.
Процедура верификации относится только к гражданским пользователям и бизнесу. Для Сил обороны уже действует отдельный защищенный алгоритм. При этом в Минобороны уточнили, что военные, у которых есть Starlink, смогут зарегистрировать данные о терминале в приложении "Армия+".
Начальники связи или уполномоченные должны будут внести данные в систему DELTA.
Стоит заметить, что те терминалы, которые не будут зарегистрированы, отключат.
Такие меры ввели, поскольку россияне используют Starlink на своих беспилотниках, чтобы обходить системы РЭБ и контролировать дроны в режиме реального времени.