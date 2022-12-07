Щоб вбивали українців. Кадиров викрадає дітей з Луганської області для "патріотичного виховання"

За його словами, самопроголошений "голова Чеченської Республіки" Рамзан Кадиров хоче особисто "виховати" з дітей вбивць, аби потім відправляти вбивати своїх земляків.

Так, випадків депортації підлітків на територію РФ уже більше сотні.

Гайдай також додав, що у 2020-2021 роках СБУ знешкоджували диверсійні групи, в яких були хлопці 21-22 роки. Тді йшов вже 7-ий рік війни.

"Тобто у 2014 році цим людям якраз було 14 років. Їх настільки зомбували, що вони вже в 21 рік пішли вбивати своїх же земляків", - сказав він.

Додамо, що раніше "Центр національного спротиву" повідомляв, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганської області відзвітувала, що для 15 тисяч дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди.

Завезені з РФ медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги". Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ депортувала 11 тисяч українських дітей.

Окрім того, у розвідці зазначали, що Кадиров посилює владу чеченців на тимчасово окупованому Донбасі.

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