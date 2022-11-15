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Росія депортувала 11 тисяч українських дітей, - Зеленський

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 00:17
Росія депортувала 11 тисяч українських дітей, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Російська влада під час окупації депортувала 11 тисяч дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Під головуванням генсека ООН Антоніу Гутерріша та керівника Офісу Андрія Єрмака відбулося засідання Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей.

"Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей до Росії і повернути додому всіх, кого було вивезено. Як мінімум, це майже 11 тисяч дітей – ми їх знаємо поіменно. Але це тільки ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше" , – сказав президент.

У засіданні взяли участь посли провідних держав, яких Україна закликала допомогти у реалізації цього завдання.

"Щоб повернути всіх депортованих, нам справді потрібна міць всього світу", - зазначив він.

Нагадаємо, росіяни депортували до Криму 12 вихованців Олешківського інтернату Херсонської області.

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