Щоб у ваших камерах було тепло. Данілов порадив РФ не нищити енергетику України

Росії не варто нищити енергетичну систему України, оскільки діячам кремлівського режиму слід завчасно подбати, щоб у їхніх камерах було тепла та світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.
"Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для Пєскова, Пригожина, Кирієнка та інших діячів кремлівського режиму єдиний шанс провести залишки життя в безпеці - це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає. У зв'язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло", - написав Данілов.
Також політик порекомендував росіянам уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити", який створений для того, щоб окупанти могли безпечно здатися в український полон.
Нагадаємо, 15 листопада росіяни завдали чергового масового удару по об'єктам енергетичної інфраструктури України. Як вважають експерти, цей удар Кремль готував спеціально до виступу українського президента на саміті G20.
Додамо, в ЄС вважають, що шкода енергетиці України від російських ударів наближається до критичної точки.
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