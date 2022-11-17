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Чтобы в ваших камерах было тепло. Данилов посоветовал РФ не уничтожать энергетику Украины

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

России не следует уничтожать энергетическую систему Украины, поскольку деятелям кремлевского режима следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и светло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для Пескова, Пригожина, Кириенко и других деятелей кремлевского режима единственный шанс провести остатки жизни в безопасности - это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет. В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет", - написал Данилов.

Также политик порекомендовал россиянам внимательно изучить инструкции и рекомендации по проекту "Хочу жить", который создан для того, чтобы оккупанты могли безопасно сдаться в украинский плен.

Напомним, 15 ноября россияне нанесли очередной массовый удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как считают эксперты, этот удар Кремль готовил специально к выступлению украинского президента на саммите G20.

Добавим, в ЕС считают, что ущерб энергетике Украины от российских ударов приближается к критической точке.

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ЭлектроэнергияАлексей Данилов