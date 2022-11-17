Чтобы в ваших камерах было тепло. Данилов посоветовал РФ не уничтожать энергетику Украины

России не следует уничтожать энергетическую систему Украины, поскольку деятелям кремлевского режима следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и светло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для Пескова, Пригожина, Кириенко и других деятелей кремлевского режима единственный шанс провести остатки жизни в безопасности - это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет. В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет", - написал Данилов.

Также политик порекомендовал россиянам внимательно изучить инструкции и рекомендации по проекту "Хочу жить", который создан для того, чтобы оккупанты могли безопасно сдаться в украинский плен.