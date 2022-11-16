Кремль спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на G20, - ISW

Кремль підготував масований ракетний удар 15 листопада по Україні до того, як президент Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що під час виступу український лідер наголосив, що переговори можливо вести лише тоді, коли Росія:

повністю виведе свої війська з України;

відновить територіальну цілісність України;

забезпечить покарання за військові злочини серед інших положень щодо ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки.

"Ймовірно, Кремль навмисне спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки", - пояснили в ISW.

Водночас фахівці вказали, що р осійська провоєнна спільнота стверджувала нібито Кремль "помстився" за "русофобські" заяви Зеленського невдовзі після його виступу.

Проте, як підкреслили в Інституті вивчення війни, неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною.

У звіті також додали, що підтверджує незацікавленість РФ у мирних перемовинах і офіційний наратив Кремля навколо зустрічі G20.

"Путін не з'явився на саміт, а натомість підписав численні укази про надання почесних найменувань окупованим Росією містам України. А його речник Дмитро Пєсков і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявили, що Росія продовжить "спецвійськову операцію" в Україні", - підсумували в ISW.

Основні висновки аналітиків: