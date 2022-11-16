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Кремль спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на G20, - ISW

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Середа 16 листопада 2022 07:41
Кремль спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на G20, - ISW Фото: Кремль спланував ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на G20 (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Кремль підготував масований ракетний удар 15 листопада по Україні до того, як президент Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що під час виступу український лідер наголосив, що переговори можливо вести лише тоді, коли Росія:

  • повністю виведе свої війська з України;
  • відновить територіальну цілісність України;
  • забезпечить покарання за військові злочини серед інших положень щодо ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки.

"Ймовірно, Кремль навмисне спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки", - пояснили в ISW.

Водночас фахівці вказали, що російська провоєнна спільнота стверджувала нібито Кремль "помстився" за "русофобські" заяви Зеленського невдовзі після його виступу.

Проте, як підкреслили в Інституті вивчення війни, неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною.

У звіті також додали, що підтверджує незацікавленість РФ у мирних перемовинах і офіційний наратив Кремля навколо зустрічі G20.

"Путін не з'явився на саміт, а натомість підписав численні укази про надання почесних найменувань окупованим Росією містам України. А його речник Дмитро Пєсков і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявили, що Росія продовжить "спецвійськову операцію" в Україні", - підсумували в ISW.

Основні висновки аналітиків:

  • Російські війська здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з початку війни, ймовірно, із застосуванням значної частини наявних у них високоточних систем озброєнь.
  • Польські офіційні особи оголосили, що ймовірна "ракета російського виробництва" впала на території Польщі в межах шести кілометрів від міжнародного кордону з Україною.
  • Військове командування загарбників, за повідомленнями, проігнорувало існуючі плани наступальних операцій на Вугледарському напрямку і з передчасно відправило погано підготовлене підкріплення для дорогого штурму Павлівки, що викликало постійну критику російського військового керівництва.
  • Посадовці РФ продовжували висувати умови, щоб змусити Міжнародне агентство з атомної енергії визнати російський контроль над Запорізькою атомною електростанцією і тим самим де-факто визнати російську анексію окупованої України.
  • Росіяни все частіше звертаються до різних платформ у соціальних мережах, щоб висловити своє невдоволення проблемами з мобілізацією, що може спричинити організовані антивоєнні рухи в Росії.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Сватового та Кремінної, а українські сили продовжують наносити удари по російській логістиці в тилу Луганської області.
  • Окупанти продовжували наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.
  • Передчасні повідомлення про захоплення українськими військами території на лівому березі Дніпра викликали негативну реакцію в російському інформаційному просторі.
  • Російські логістичні маршрути з Криму на південь України, ймовірно, сильно погіршилися.
  • Ворожі війська продовжують поповнювати свої запаси, що зменшуються, білоруською військовою технікою.
  • Росія продовжує занижувати роль гауляйтерів на окупованих територіях на користь російських посадовців.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки ЗСУ вдалося збити 73 ракети, а також 10 дронів-камікадзе "Шахед" і один безпілотник "Орлан".

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