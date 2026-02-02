"Щоб уникнути сорому": колишній британський посол пішов у відставку через справу Епштейна

72-річного Мандельсона підозрюють у отриманні платежів на суму 103 тисячі доларів, які нібито були відправлені йому та його партнеру сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном у 2003 році. Також екс-посла звинувачують у спробах заблокувати податок на бонуси банкірів у 2009 році за проханням Епштейна.

Нові документи, опубліковані Міністерством юстиції США, також включають компрометуючі фото та листування Мандельсона з Епштейном, що спровокувало черговий скандал.

Видання нагадує, що у вересні 2025 року прем’єр-міністр Британії Кір Стармер звільнив Мандельсона з посади посланця до США після розслідування Bloomberg про його тісні зв'язки з Епштейном. Стармер дійшов висновку, що Мандельсон не був відвертий під час перевірки перед призначенням на посаду.

Мандельсон повідомив, що написав генеральному секретарю партії Холлі Рідлі, що виходить з "Лейбористської партії", щоб уникнути подальшого сорому.