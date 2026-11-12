ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Чтобы избежать банкротства: АГУ призывает сохранить реверсные средства громад в госбюджете-2027

13:47 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Чтобы избежать банкротства: АГУ призывает сохранить реверсные средства громад в госбюджете-2027 Советница главы АГУ Оксана Продан (фото: wikimedia.org)
Додати як бажане джерело в Google

В Ассоциации городов Украины надеются, что в проекте закона о госбюджете до второго чтения 64% НДФЛ и средства реверсной дотации оставят общинам, чтобы не доводить их до банкротства. Такие предложения АГУ поддержало большинство народных депутатов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы главы АГУ Виталия Кличко Оксаны Продан.

Разрушение бизнеса усиливает риски для громад

"Реверс - это когда у громад, которые сами зарабатывают и не нуждаются в дотациях, изымают средства, потому что считают, что они слишком много заработали", - пояснила Оксана Продан.

Она отметила, что в последние месяцы в Украине разрушено много крупного бизнеса, и все эти предприятия платить налоги не будут, но расчет реверса будет производиться, вроде бы они там есть.

"Если не оставить реверсные средства в громадах, они будут искусственно доведены до банкротства. Этого ни в коем случае нельзя допускать", - подчеркнула советница Кличко.

Продан также отметила, что предложения ассоциации поддержало большинство народных депутатов. Теперь все муниципалитеты надеются, что Минфин во время подготовки проекта закона о госбюджете ко второму чтению учтет эту позицию АГУ и парламентариев.

Читайте также: Почему правительство задерживает платежи громадам: эксперт назвал три причины

Она поблагодарила народных депутатов, понимающих проблему и выступивших единым фронтом за сохранение средств в громадах.

Когда рассмотрят бюджет-2027

Ранее парламент поддержал инициированные АГУ поправки о сохранении в бюджетах общин 64% НДФЛ и средств реверсной дотации. За соответствующие предложения проголосовали 278 и 284 народных депутата соответственно.

Как известно, Верховная Рада рассмотрела законопроект №16000 о Государственном бюджете Украины на 2027 год в первом чтении 28 октября. Второе чтение предварительно запланировано на 23-26 ноября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Госбюджет Ассоциация городов Украины
Новости
Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)
Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone