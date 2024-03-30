Щоб розвантажити греблю ДніпроГЕС. У Запоріжжі дозволили двосторонній рух Вантовим мостом

У правоохоронних органах звертають увагу водіїв у зв'язку з нововведенням.

"Рух мостом буде здійснюватися у двох напрямках: дві смуги для руху зі сторони о. Хортиця на лівий берег та одна смуга у зустрічному напрямку", - розповіли в патрульній поліції.

Який буде рух

Так, заїзд на міст у напрямку острова Хортиця відбуватиметься з вулиці Сергія Тюленіна, виїзд буде на кільце острова Хортиця.

"Заїзд на міст у напрямку центра міста з острова Хортиця відбуватиметься лише з вулиці Січі, заїзд з кільця о. Хортиця на Вантовий міст неможливий у звʼязку із зустрічним рухом", - передали в поліції.

Між тим виїзд здійснюватиметься на Прибережну автомагістраль та вулицю Сергія Тюленіна, як і було до того.

В патрульній поліції додають, що регулювання руху на зазначених ділянках здійснюватиметься дорожніми знаками та розміткою.

Як зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, рух Вантовим мостом понад два роки був одностороннім, а відтепер дозволяється двосторонній рух.

"Все задля того, аби розвантажити греблю ДніпроГЕС - ще одну транспортну артерію, яка зʼєднує правий і лівий береги Запоріжжя", - пояснює чиновник.

Російський удар по ДніпроГЕС

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Для цього вони використовували понад сотню ракет і дронів.

Зокрема, вісім ракет окупанти направили у бік ДніпроГЕС.

Після атаки рух авто по греблі було припинено. Його частково відновили 22 березня увечері.

Як повідомили в Запорізькій ОВА 26 березня, у місті готують новий механізм проїзду між правим та лівим берегом після ракетного удару росіян по ДніпроГЕС. Зокрема, по греблі хочуть запустити двосторонній рух.