Для разгрузки дамбы ДнепроГЭС. В Запорожье разрешили двустороннее движение по Вантовому мосту

В правоохранительных органах обращают внимание водителей в связи с новшеством.

"Движение по мосту будет осуществляться в двух направлениях: две полосы для движения со стороны о. Хортица на левый берег и одна полоса во встречном направлении", - рассказали в патрульной полиции.

Каково будет движение

Так, заезд на мост в направлении острова Хортица будет проходить с улицы Сергея Тюленина, выезд будет на кольцо острова Хортица.

"Заезд на мост в направлении центра города с острова Хортица будет происходить только с улицы Сечи, заезд с кольца о. Хортица на Вантовый мост невозможен из-за встречного движения", - передали в полиции.

Между тем выезд будет осуществляться на Прибрежную автомагистраль и улицу Сергея Тюленина, как и раньше.

В патрульной полиции добавляют, что регулирование движения на указанных участках будет производиться дорожными знаками и разметкой.

Как отметил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, движение по Вантовому мосту более двух лет было односторонним, а теперь разрешается двустороннее движение.

"Все для того, чтобы разгрузить дамбу ДнепроГЭС - еще одну транспортную артерию, соединяющую правый и левый берега Запорожья", - объясняет чиновник.

Российский удар по ДнепроГЭС

Напомним, в пятницу, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали более сотни ракет и дронов.

В частности, восемь ракет оккупанты направили в сторону ДнепроГЭС.

После атаки движение авто по дамбе было приостановлено. Его частично восстановили 22 марта вечером.

Как сообщили в Запорожской ОВА 26 марта, в городе готовится новый механизм проезда между правым и левым берегом после ракетного удара россиян по ДнепроГЭС. В частности, по дамбе хотят запустить двустороннее движение.