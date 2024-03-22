У Запоріжжі відновили рух легкових авто на греблі ДніпроГЕС

На греблі ДніпроГЕС ввечері п'ятниці, 22 березня, було відновлено рух для легкових автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, над відновленням руху, та роботи самої ГЕС працювали комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств.

"Всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя. Дякую за злагоджену роботу", - написав Федоров.

Масштабна атака по Україні і удар по ДніпроГЕС

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня російські загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює. Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Детальніше про наслідки на ДніпроГЕС та що відомо про станцію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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