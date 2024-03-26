Після удару по ДніпроГЕС. У Запоріжжі хочуть запустити двосторонній рух греблею

У Запоріжжі готують новий механізм проїзду між правим та лівим берегом після ракетного удару росіян по ДніпроГЕС. Зокрема, по греблі хочуть запустити двосторонній рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram .

За його словами, сьогодні, 26 березня, відбулася спільна нарада з представниками обласної та міської влади, служби відновлення доріг, патрульної поліції та гідроелектростанції.

Зокрема, обговорювалося розвантаження ГЕС та перерозподіл потоку машин Запоріжжям так, щоб водії рухалися комфортно та безпечно.

Для цього розпочали розробку нової схеми організації дорожнього руху. Зокрема, у Запоріжжі хочуть:

відновити механізм двостороннього руху греблею;

спрямувати потік транспорту через незавантажені вулиці та інші мости;

забезпечити у місті нову розмітку та дорожні знаки.

"Новий механізм запустимо вже цього тижня", - уточнив Федоров.