Щоб розпочати контрнаступ нам потрібні F-16, Gripen або Tornado, - Резніков

Міністр заявив, що українські партнери на останній зустрічі "Рамштайн" зрозуміли, що фактор часу має вирішальне значення.

"Щоб зламати російське панування в небі над окупованими територіями і почати контрнаступ, нам потрібні F-16, або Gripen, або італійські Tornado... неважливо, якої моделі, аби вони були сучасними і мали новітні радари", - додав він.

F-16

Американський винищувач F-16 - багатофункціональний багатоцільовий літак, який може використовуватися як для бомбардувань, так і для протиповітряної оборони.

Крім того, винищувач F-16 може працювати в умовах радіоелектронних перешкод і при застосуванні систем ППО.

Gripen

Saab JAS 39 Gripen - багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Формально JAS 39 Gripen належить до класу винищувачів, однак він розроблявся як універсальний багатоцільовий літак і фактично може використовуватися для різних цілей. Абревіатура JAS розшифровується як Jakt (винищувач) Attack (штурмовик) Spaning (розвідник).

JAS 39 Gripen має хороше балансування під час надзвукового польоту і високі злітно-посадкові характеристики.

Tornado

Tornado-IDS призначені для безпосередньої авіаційної підтримки та ізоляції району бойових дій, боротьби з авіацією противника на землі і за панування в повітрі, перехоплення повітряних цілей і забезпечення ППО, нанесення ударів по морських цілях, ведення розвідки.