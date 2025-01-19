"Щоб не повторити помилок". Генштаб взяв на контроль формування 156-ї новоствореної бригади

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом.

"Наразі група працює в 156-й окремій механізованій бригаді. Мета роботи - перевірка ходу формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації та підготовки до бойових дій", - пояснили в генштабі.

На даний час відомо, що військова частина вже завершила доукомплектування особовим складом та приступила до базової загальної військової підготовки за оновленою програмою.

Одночасно здійснюється відбір персоналу на фахову підготовку. Триває постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану.

Водночас, в ході перевірки було виявлено низку суттєвих недоліків для усунення яких визначені завдання Командувачу Сухопутних військ Збройних сил України. Зокрема, щодо:

заміни частини керівного складу бригади та призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходженням служби на командних посадах;

переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр;

підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;

підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА й операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій.

В штабі також зазначили, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому.

Група Генерального штабу продовжить працювати у 156 окремій механізованій бригаді.