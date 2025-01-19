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"Чтобы не повторить ошибок". Генштаб взял на контроль формирование 156-й новосозданной бригады

Фото: Генштаб взял на контроль формирование 156-й бригады (facebook.com Ministry of Defence UA)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины начал проверку формирования 156-й отдельной механизированной бригады. Это решение было принято с целью устранения недостатков и улучшения подготовки бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.

"Сейчас группа работает в 156-й отдельной механизированной бригаде. Цель работы - проверка хода формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям", - пояснили в генштабе.

В настоящее время известно, что воинская часть уже завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.

Одновременно осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку. Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом.

В то же время, в ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков для устранения которых определены задачи Командующему Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В частности, относительно:

  • замены части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;
  • перевод в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156 ОМБр;
  • повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;
  • повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.

В штабе также отметили, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем.

Группа Генерального штаба продолжит работать в 156 отдельной механизированной бригаде.

Скандал со 155 ОМБр

Напомним, недавно в сети появилась информация о ненадлежащем формировании и обеспечении вновь созданной 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Сообщалось о якобы массовом дезертирстве и СЗЧ, в частности во время обучения во Франции.

В ГБР отмечали, что следствие "изучает факты, изложенные в СМИ", открыв соответствующие уголовные дела.

На фоне этих сообщений главком ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155 бригаду.

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со 155 ОМБр.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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