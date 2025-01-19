"Чтобы не повторить ошибок". Генштаб взял на контроль формирование 156-й новосозданной бригады

Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.

"Сейчас группа работает в 156-й отдельной механизированной бригаде. Цель работы - проверка хода формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям", - пояснили в генштабе.

В настоящее время известно, что воинская часть уже завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.

Одновременно осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку. Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом.

В то же время, в ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков для устранения которых определены задачи Командующему Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В частности, относительно:

замены части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;

перевод в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156 ОМБр;

повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;

повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.

В штабе также отметили, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем.

Группа Генерального штаба продолжит работать в 156 отдельной механизированной бригаде.