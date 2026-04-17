Щоб подолати гострий дефіцит кадрів: як іноземців планують залучати до роботи в Україні

В Україні готують зміни до списку країн "міграційного ризику". Це може змінити правила в’їзду та легалізації іноземців, а також частково спростити залучення працівників до нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Офісу президента України Кирила Буданова в ході зустрічі в CEO Club .

Бізнес сигналізує про проблему

За словами представників бізнесу, українські компанії дедалі гостріше відчувають дефіцит кадрів. Одним із рішень може стати залучення іноземних працівників, однак нинішні правила значно ускладнюють цей процес.

Підприємець у сфері рекрутингу Артем Нікішов зазначає, що легалізація іноземця в Україні є тривалою та дорогою. Зокрема, за його оцінками:

процедура коштує близько 40 тисяч гривень;

вона триває у кілька разів довше, ніж у деяких європейських країнах;

додаткові труднощі створюють перевірки та робота консульських служб.

Що пропонують змінити

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що нещодавно відбулася нарада щодо співпраці з країнами Африки. За її результатами Міністерству закордонних справ та Службі безпеки України доручили терміново опрацювати зміни до списку країн "міграційного ризику".

Йдеться про можливе пом’якшення підходів, що може спростити залучення іноземних працівників.

Ризики, які враховує держава

Водночас влада наголошує на необхідності зберігати баланс між економічними потребами та безпекою. За словами Буданова, існують ризики, коли іноземці після оформлення документів:

залишають роботодавців;

або використовують Україну як транзитну країну для подальшого виїзду.

Саме тому зміни до правил мають враховувати як інтереси бізнесу, так і контроль за міграційними процесами.